TFF açıkladı: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemini açıkladı.
Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
5. haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler şu şekilde:
14 Eylül Cumartesi
17:00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
17:00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
20:00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
20:00 Galatasaray - Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
17:00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20:00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Etiketler: #trabzonspor #beşiktaş #Ali Şansalan #hakem #süper lig
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