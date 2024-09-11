TFF açıkladı: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemini açıkladı.

TFF açıkladı: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:56

Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

5. haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

14 Eylül Cumartesi

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

17:00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

20:00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

20:00 Galatasaray - Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

17:00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20:00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol


Etiketler: #trabzonspor #beşiktaş #Ali Şansalan #hakem #süper lig

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