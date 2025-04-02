Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 17:45'te başlayacak.
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
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