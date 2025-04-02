Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 09:54
Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 17:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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