Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
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Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 20:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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