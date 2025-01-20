Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 13:39
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 20:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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