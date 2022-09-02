Trabzonspor'da Maxi Gomez transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Trabzonspor devreye girince Valencia'nın, Cavani transferini gerçekleştirmesi de koz olarak kullanıldı. Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle iyice sıkıştırıldı. Trabzonspor 3 milyon Euro'ya zor da olsa İspanyollar'ı ikna etti.