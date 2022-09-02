Trabzonspor'da Maxi Gomez transferinin perde arkası ortaya çıktı!
Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Danimarka'nın takımı Kopenhag'a giderken, Artem Dovbyk için Dnipro'ya fiyat artırımlı yeni bir teklif sunuldu. Bu arada F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Maxi Gomez'in menajerleri, bordo-mavili yetkililere ulaşıp, "F.Bahçe bizi oyalıyor. Son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'a gelmek istiyoruz" dedi.
Trabzonspor devreye girince Valencia'nın, Cavani transferini gerçekleştirmesi de koz olarak kullanıldı. Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle iyice sıkıştırıldı. Trabzonspor 3 milyon Euro'ya zor da olsa İspanyollar'ı ikna etti.
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