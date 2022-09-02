Trabzonspor'da Maxi Gomez transferinin perde arkası ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 15:31
<p>Trabzonspor'un 36 saat içerisinde nokta koyduğu Maxi Gomez transferinin tüm ayrıntılar belli oldu.</p>

Trabzonspor'un 36 saat içerisinde nokta koyduğu Maxi Gomez transferinin tüm ayrıntılar belli oldu.

<p>Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Danimarka'nın takımı Kopenhag'a giderken, Artem Dovbyk için Dnipro'ya fiyat artırımlı yeni bir teklif sunuldu. Bu arada F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Maxi Gomez'in menajerleri, bordo-mavili yetkililere ulaşıp, "F.Bahçe bizi oyalıyor. Son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'a gelmek istiyoruz" dedi.</p>

Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Danimarka'nın takımı Kopenhag'a giderken, Artem Dovbyk için Dnipro'ya fiyat artırımlı yeni bir teklif sunuldu. Bu arada F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Maxi Gomez'in menajerleri, bordo-mavili yetkililere ulaşıp, "F.Bahçe bizi oyalıyor. Son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'a gelmek istiyoruz" dedi.

<p>Yöneticiler gelen bu talebi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Avcı olumlu geri dönüş yapınca görüşmeler başladı.</p>

Yöneticiler gelen bu talebi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Avcı olumlu geri dönüş yapınca görüşmeler başladı.

<p>Oyuncu cephesi Valencia'ya, Trabzonspor'a transfer olmak istediklerini söyleyince bordomavililerin eli rahatladı. İspanyol kulübü ilk başta F.Bahçe'den 10 milyon Euro talep etmiş, rakam 6 milyon Euro'ya kadar çekilmişti.</p>

Oyuncu cephesi Valencia'ya, Trabzonspor'a transfer olmak istediklerini söyleyince bordomavililerin eli rahatladı. İspanyol kulübü ilk başta F.Bahçe'den 10 milyon Euro talep etmiş, rakam 6 milyon Euro'ya kadar çekilmişti.

<p>Trabzonspor devreye girince Valencia'nın, Cavani transferini gerçekleştirmesi de koz olarak kullanıldı. Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle iyice sıkıştırıldı. Trabzonspor 3 milyon Euro'ya zor da olsa İspanyollar'ı ikna etti.</p>

Trabzonspor devreye girince Valencia'nın, Cavani transferini gerçekleştirmesi de koz olarak kullanıldı. Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle iyice sıkıştırıldı. Trabzonspor 3 milyon Euro'ya zor da olsa İspanyollar'ı ikna etti.

<p>İspanya'dan transfer edilen Bardhi ve Bartra da devreye girip Gomez ile görüştü. Transfer 24 saat içinde sonuçlandı. Oyuncu da dün İstanbul'a gelip takıma katıldı.</p>

İspanya'dan transfer edilen Bardhi ve Bartra da devreye girip Gomez ile görüştü. Transfer 24 saat içinde sonuçlandı. Oyuncu da dün İstanbul'a gelip takıma katıldı.

<p>Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı atan Gomez için Valencia kulübüne 3 milyon Euro bonservis 4 taksitte ödenecek. Ayrıca sonraki satışta İspanyol ekibine, kârdan %25 verilecek. Oyuncu da her sezon 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.</p>

Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı atan Gomez için Valencia kulübüne 3 milyon Euro bonservis 4 taksitte ödenecek. Ayrıca sonraki satışta İspanyol ekibine, kârdan %25 verilecek. Oyuncu da her sezon 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.

<p>Celta Vigo performansı ile girdiği Avrupa arenasında 75 maçtaki 31 gol ve 10 asistlik katkısı sonrasında seviye atladı.</p>

Celta Vigo performansı ile girdiği Avrupa arenasında 75 maçtaki 31 gol ve 10 asistlik katkısı sonrasında seviye atladı.

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