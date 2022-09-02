Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Süper Lig ekibi Trabzonspor ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.
Trabzonspor'un Fransız kulübü Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor.
Trabzonspor'un Lille'den kiraladığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, yola çıktı. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan Yazıcı, sonrasında bugün oynanacak HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.
LILLE'İN İNADINI KIRDI
Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.
Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon Euro'ya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek anlaşma sağladı.
YÖNETİCİDEN PAYLAŞIM GELDİ
Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.
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