Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.
Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı. Taraftarların bordo-mavili ekibe dönmesinde büyük katkısı olduğunu kaydeden Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
Video Haberler
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!