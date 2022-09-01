Trabzonspor'dan Maxi Gomez hamlesi!

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 09:14
<p>Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor'a önerildi.</p>

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor'a önerildi.

<p>Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası Artem Dovbyk için Dnipro'ya teklifini sunan ve görüşen Trabzonspor'a Maxi Gomez önerildi. Trabzonspor, bu öneri sonrası rotasını İspanya'ya kırarak transfere nokta koydu.</p>

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası Artem Dovbyk için Dnipro'ya teklifini sunan ve görüşen Trabzonspor'a Maxi Gomez önerildi. Trabzonspor, bu öneri sonrası rotasını İspanya'ya kırarak transfere nokta koydu.

<p>İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Maxi Gomez için şartları soran Trabzonspor'a Valencia Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşılan şartları birebir talep etti. Buna göre İspanyollar, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.</p>

İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Maxi Gomez için şartları soran Trabzonspor'a Valencia Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşılan şartları birebir talep etti. Buna göre İspanyollar, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

<p>Trabzonspor yönetimi, bu cevabı kabul etti ve anlaşmaya vardı. Ardından bordo mavililer, Maxi Gomez ile görüşmeye başladı.</p>

Trabzonspor yönetimi, bu cevabı kabul etti ve anlaşmaya vardı. Ardından bordo mavililer, Maxi Gomez ile görüşmeye başladı.

<p>Maxi Gomez, Trabzonspor'dan 2.5 milyon Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talep etti. Trabzonspor, bu talepleri de kabul etti.</p>

Maxi Gomez, Trabzonspor'dan 2.5 milyon Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talep etti. Trabzonspor, bu talepleri de kabul etti.

<p>Uruguaylı forvetin, perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.</p>

Uruguaylı forvetin, perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.

<p>2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.</p>

2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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