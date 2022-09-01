Trabzonspor'dan Maxi Gomez hamlesi!

İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Maxi Gomez için şartları soran Trabzonspor'a Valencia Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşılan şartları birebir talep etti. Buna göre İspanyollar, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.