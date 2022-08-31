Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü kancası!

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün, Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan ile ilgilendiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:11
Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü kancası!
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Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.

61 Saat’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor. Haberde, bordo-mavili oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği belirtildi.

Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile Samsunspor ve Eyüpspor da ilgileniyor.


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