Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü kancası!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:11

Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.

61 Saat’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor. Haberde, bordo-mavili oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği belirtildi.

Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile Samsunspor ve Eyüpspor da ilgileniyor.