Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü kancası!
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün, Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan ile ilgilendiği öne sürüldü.
Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.
61 Saat’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor. Haberde, bordo-mavili oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği belirtildi.
Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile Samsunspor ve Eyüpspor da ilgileniyor.
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