Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, katıldığı bir televizyon kanalında sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. Metin, Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması hakkında görüşlerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 11:53
Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

Eski futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Metin, pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı bir tahmin yaptı. 

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

"PUAN FARKI YOK"

"Yarın Antep'te başlama vuruşundan önce puan farkı yok. Şu anda 0 puanda. Matematiği doğru yapalım. Ben haftalardır söylüyorum puan puana şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray."

Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSA..."

"Ben RAMS Park'ta Fenerbahçe'nin kazanacağını haftalar önce söyledim. Şampiyon olmak istiyorsa kazanması gerekiyor. Kazanır kazanamaz beni ilgilendirmez o."

"Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa RAMS Park'ta kazanmak zorunda, bitti. RAMS Park'a 3 yazdığın dakika şu anda puan farkı yok. Yarın Antep'te maç puan puana başlıyor. Galatasaray kazanırsa 3 puan önde olacak."

Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası: 'Bunu bir temenniyle söylemiyorum'

"PUAN KAYBI BEKLİYORUM"

"Haftalar sonra Galatasaray stres altında başlayacak. Yorgun dönüyor, hafta içinden kırılmış dönüyor. Eksikleri var. Antep içeride iyi, gerisini sen düşün artık."

"Puan kaybı bekliyorum. Bunu bir temenniyle söylemiyorum. Kağıt üzerindeki durumlara bakıyorum."

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