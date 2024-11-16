Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2024 Cumartesi, 10:28
Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, sahasında Craig Bellamy'nin ekibi Galler ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TV8 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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