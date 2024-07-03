Spor yazarları A Milli Takım'ın zaferini yorumladı: 'Tüm Türkiye kurtardı'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:04

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Spor yazarları, A Milli Takım'ın Avusturya zaferini kaleme aldı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Avusturya’ya liglerinin isminden dolayı ‘Diğer Bundesliga’ diyorlar ama dün ilk 11’lerinde 7 tane Almanya Bundesliga oyuncusu vardı zaten. Yani ilk 11’inde 7 Süper Lig oyuncusu bulunan Türkiye, 7 Almanya Bundesliga’lısı olan Avusturya’yı eledi bir bakıma. Sadece milli takımımızın değil, ligimizin de bir zaferi bu. Turnuvanın gizli favorilerinden birini yendik. Artık turnuvanın gizli favorilerinden biri biziz demek ki. Bu görüntüsüyle, bu dinamikleriyle bu turnuvadan sürpriz bir şampiyon çıkması beklenebilir kesinlikle. Eğer Avusturya dün bizi eleseydi, favoriler arasında adları anılacaktı. Biz elediğimize göre bizim ismimizin anılacağını öngörebiliriz rahatlıkla." (Hürriyet)

"BÜTÜN TÜRKİYE KURTARDI"



Ahmet Çakar: "Yine tarih yazdık. Çok zor oldu, kabir azabı gibi geçti, hele hele son 10 dakika öldük öldük dirildik. Hele hele son saniyede Mert'in mutlak gollük kafa vuruşunu çıkarması… Ama çeyrek finaldeyiz. Son 15 dakika hariç hiçbir zaman Avusturya gibi bir rakibe oyunu vermedik. Dün gecenin çok fazla başrol oyuncusu var… Hangisinden başlayayım? İki duran topta gol atan stoper Merih mi? Ya da son saniyede takımı ipten alan kaleci Mert mi? Ama bence dün gecenin kahramanı Kaan Ayhan… Fevkalade iyi oynadı. Öyle kritik anlarda öyle stratejik müdahaleler yaptı ki bence dün gecenin atan ve tutan oyuncularımızın başarısı dışında onun büyük payı var. Böylesine uluslararası bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı." (Sabah)

Ömer Üründül: "Milli Takımımız dün gece yeni bir tarih yazdı. Günümüz futbolunun istediği ilkelerin tümünde bizden daha iyi olan bir rakip karşısında yüreğimizi takım halinde sahaya yansıtarak tek kelime ile özetlemek gerekirse savaşarak kazandık. Bütün futbolcular ellerinden gelini yaptı. Teknik direktör Montella dün Kaan'ı da stopere çekerek 3'lü defans uygulattı. Üç stoperimiz de inanılmaz oynadılar. Doğal olarak iki de gol atan Merih Demiral sahanın yıldızıydı. Rakibin son saniyelerdeki kafa vuruşunu ise Mert Günok ile birlikte tüm Türkiye kurtardı." (Sabah)

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Ercan Güven: "Yağmurlu bir Leipzig gecesinde, sahada “inanmış” çocuklar, tribünde onlara inanmış zinde taraftarlarla motorları maviliklere sürdü Ay-Yıldız’lı takım. Final çeyrek, mutluluk tam! Ne diyelim. Bu millet, ülkenin şu sıkıntılı sürecinde sportif bağlamda yüzünü güldüren sizlere minnettardır. Herkese kutlu olsun." (Milliyet)

Turgay Demir: "İsminden değil ama cisminden çekinilmesi gereken bir takım Avusturya… Kadrolarında dünya yıldızı yok ama takım olarak bir yıldız gibi parlıyorlar. Böyle bir rakibe karşı geri düşmek büyük sıkıntı olurdu. O nedenle ilk atağımızda gol bulmak muhteşemdi! Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Arda çok daha rahattı ve özgüvenle insiyatif aldı. Ardından kullandığımız korner atışında Merih deyim yerindeyse arşa kadar yükselip iki kişi arasından müthiş bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Merih ve mükemmel kurtarışlar yapan Mert gecenin yıldızlarıydı. Hele hele Mert'in son anda bir kurtarışı var ki, 80 milyonun kalbini test etmiş oldu... Ohh be çeyrek final varmış" (Fotomaç)

"ULUSUN İHTİYACI OLAN BİR MAÇTI"



İlker Yağcıoğlu: "EURO 2024'ün, gizli favorisi Avusturya'ya karşı A Milli Takımımız en iyi maçını oynadı. Vincenzo Montella bu maçta üçlü savunmaya dönerek Avusturya'nın yaptığı meşhur önde presi engellemiş oldu. Orta sahada orkun ismail ve ardanın çok iyi oyunları ve kolay top kaybetmemeleri ilk 45 dakikayı önde tamamlamamızı sağladı. Merih attığı goller ve yaptığı kritik müdahaleler ile ön plana çıkan isim oldu. İlk 45'teki iyi oyun Montella'nın eseriydi." (Takvim)

Attila Gökçe: "Sadece ilk yarı için notlara baktığımızda, günün gerçeğine en uygun maçımızı dün Avusturya karşısında oynadığımızı söyleyebiliriz. Merih’in daha birinci dakika dolmadan ceza alanı içinde kornerden gelen topun yarattığı karambolde oldukça sakin ve akıllı vuruşuyla golü atması… Hayallerimizden öte bir başlangıçtı. Bu maça ulusça ihtiyacımız vardı. Yaşama sevincimizi tazeleyen bir futbol zaferine tanık olduk. Çeyrek finale adım attık. Şimdi sıradaki gelsin. Çeyrek finali aşarsak… Hedefimiz yarı final… Belki de final… Umudun ve hayalin sınırları yok. Haydi tam yol ilerri. Tam yürekle yani!" (Milliyet)

"AVUSTURYA'NIN AYARINI BOZDUK"



Engin Verel: "Milli Takım başka bir ruh, başka bir seviye. Bu takımı suni gündemlerle yıpratmaya çalışmak haksızlık. Bu çocukların yaptıkları için her şeyden önce teşekkür etmeliyiz. Ülkemizi Almanya'da bizim için çok önemli şampiyonaya taşıdılar. Üstelik turnuvanın en genç takımlarından biri ve geleceği olan oyuncular grubu var. Özellikle sosyal medyada pirim yapmak için bu tür olaylara tevessül eden insanları empati yapmaya çağırıyorum." (Akşam)

Murat Özbostan: "Muhteşem bir mücadele vardı. Grup maçlarını da dikkate aldığımızda en iyi karşılaşmayı oynayıp inanılmaz savaştık. Bütün futbolcuları alnından öpmek lazım. Hiç pes etmediler. Tüm oyuncularımız sürekli yardımlaştı. Bu 'inananların zaferi'. Avusturya'nın ayarlarını bozduk. Maça öyle bir havada başladılar ki mücadele öncesi Almanya'da maçın favorisi onlardı ama favori değil sahada savaşan, taraftarıyla, ülkesiyle Türkiye oldu. İki İsim Merih ve kaleci Mert futbol hayatlarının en unutulmaz performansına imza attılar. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tebrikler çocuklar. Yolunuz açık olsun. Ne mutlu Türkü'm diyene." (Sabah)

Gürcan Bilgiç: "Bu Avusturya, turnuvanın "Esas oğlanı." Montella'nın dediği gibi "Kulüp takımı" havasındalar. İyi oynadılar maçlarını, gövde gösterilerini de yaptılar. Üç ay önce bize de "Altı" atmışlardı. O gün aklıma kazındı. O yüzden bu maçın anlamı birileri için çeyrek final olabilir ama benim için başkaydı. Bir eski milletvekili vardı, twit attı, Portekiz kazanınca "Yaşa" dedi. Bu skor o arkadaşın lavabosuna gitsin... Bitiş düdüğünde tüm takım yere yıkıldı. Öylesine mücadele ettiler ki, o düdük hepsini bir anda cennete taşıdı." (Sabah)