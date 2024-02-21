UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!
UEFA, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden 50 takımı açıkladı.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu konuda ilk 50'ye giren tek Türk takımı Galatasaray oldu.
UEFA tarafından açıklanan verilerde sarı-kırmızılıların kendi sahasındaki karşılaşmalarda maç başına 1 milyon 300 bin Euro (43 milyon 240 bin TL) hasılat elde ettiği ve 50 takım arasında 33. sırada yer aldığı belirtildi.
Maç başına gelirlerin, en son hasılatın söz konusu mali yıl içinde oynanan maç sayısına bölünmesiyle hesaplandığı; lig ve kupa maçları ile UEFA müsabakalarındaki iç saha maçlarını kapsadığı ifade edildi.
İncelenen dönemin, 2023 veya 2022 mali yılı itibariyle kulüplerin en son teyit edilen kapı gelirlerine dayandığı söylendi.
Barcelona, Avrupa'da en çok bilet gelirine sahip kulüp oldu. Katalan ekibinde maç günü hasılatı ortalama 7 milyon 600 bin Euro olarak gösterildi.
İkinci sıradaki Paris Saint Germain 6 milyon 600 bin Euro, üçüncü Tottenham 5 milyon 600 bin Euro, dördüncü Bayern Münih 5 milyon 200 bin Euro ve beşinci Arsenal 4 milyon 900 bin Euro ile sıralandılar.
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