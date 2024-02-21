UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2024 Çarşamba, 11:06
UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

UEFA, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden 50 takımı açıkladı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu konuda ilk 50'ye giren tek Türk takımı Galatasaray oldu.

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

UEFA tarafından açıklanan verilerde sarı-kırmızılıların kendi sahasındaki karşılaşmalarda maç başına 1 milyon 300 bin Euro (43 milyon 240 bin TL) hasılat elde ettiği ve 50 takım arasında 33. sırada yer aldığı belirtildi.

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

Maç başına gelirlerin, en son hasılatın söz konusu mali yıl içinde oynanan maç sayısına bölünmesiyle hesaplandığı; lig ve kupa maçları ile UEFA müsabakalarındaki iç saha maçlarını kapsadığı ifade edildi.

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

İncelenen dönemin, 2023 veya 2022 mali yılı itibariyle kulüplerin en son teyit edilen kapı gelirlerine dayandığı söylendi.

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

Barcelona, Avrupa'da en çok bilet gelirine sahip kulüp oldu. Katalan ekibinde maç günü hasılatı ortalama 7 milyon 600 bin Euro olarak gösterildi. 

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

İkinci sıradaki Paris Saint Germain 6 milyon 600 bin Euro, üçüncü Tottenham 5 milyon 600 bin Euro, dördüncü Bayern Münih 5 milyon 200 bin Euro ve beşinci Arsenal 4 milyon 900 bin Euro ile sıralandılar. 

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