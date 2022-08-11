Vaduz ekibi, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı
Vaduz’un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, “Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre’de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz” dedi.
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