Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 12:55
Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşılaşacak.

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VALENCİA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VALENCİA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalında naklen yayımlanacak.

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