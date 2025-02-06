Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşılaşacak.
VALENCİA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
VALENCİA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalında naklen yayımlanacak.
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