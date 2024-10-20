Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 11:49
Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor.

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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