Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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