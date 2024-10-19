Manchester United'dan sahasında nefes kesen geri dönüş!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United, Brentford'u 1-0 geriden gelip Old Trafford'da 2-1 mağlup etti ve ligde 3 maçın ardından kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United ile Brentford karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.
Brentford, 45+5. dakikada Ethan Pinnock'un golüyle öne geçti.
Manchester United, 47. dakikada Alejandro Garnacho'nun golüyle eşitliği sağladı. 62. dakikada Rasmus Höjlund, Manchester United'a galibiyeti getiren golü attı.
4 lig ve toplamda 5 resmi maç sonra kazanan Manchester United, puanını 11'e çıkardı. Brentford ise 10 puanda kaldı.
Manchester United, perşembe günü Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştıktan sonra ligde West Ham'a konuk olacak. Brentrford ise Ipswich Town'u ağırlayacak.
Etiketler: #manchester united #brentford #İngiltere Premier Lig
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