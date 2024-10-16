Manchester United'dan Alex Ferguson'a yasak!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın, kulübün efsane isimi Sir Alex Ferguson'a soyunma odasına giriş yasağı koyduğu iddia edildi.
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, artık maçlardan sonra takımın soyunma odasına giremeyecek.
Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün yönetimi, Ferguson'dan maçlardan sonra soyunma odasına girmemesini istedi.
DAHA ÖNCE GİREBİLİYORDU
Ferguson'un Old Trafford'da oynanan maçlardan sonra soyunma odasına girmekte serbest olduğu ancak bunu her zaman yapmadığı kaydedildi.
Manchester United'ın Ferguson'ın soyunma odasına girmesinin tamamen yasaklandığını kabul etmediği ancak kulübün bu konuda artık yeni bir anlayış getirmek istediği öne sürüldü.
MANCHESTER UNITED'DA GELENEK
Manchester United'da soyunma odası ziyaretlerinin bir gelenek olduğu ve Ferguson ile birlikte daha önce David Gill, Mike Edelson ve Sir Bobby Charlton gibi isimlerin de soyunma odasına girdiği vurgulandı.
The Athletic önceki günlerde de Manchester United'ın kulübün küresel futbol elçisi olan Ferguson'ın bu görevine son verdiğini ve efsane teknik adamın sezonun bitmesiyle birlikte kulüpten ücret almayacağını açıklamıştı.
27 YIL BOYUNCA GÖREV YAPTI
1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.
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