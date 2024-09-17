Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 11:49
Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bern'de bulunan İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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