Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bern'de bulunan İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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