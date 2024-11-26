Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 11:27
Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, deplasmanda Joel Magnin'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Manfredas Lukjančukas'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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