Young Boys - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, deplasmanda Joel Magnin'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Manfredas Lukjančukas'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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