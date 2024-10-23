Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 11:11
Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Joël Patrick Magnin'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YOUNG BOYS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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