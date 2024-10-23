Young Boys - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Joël Patrick Magnin'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
YOUNG BOYS - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
YOUNG BOYS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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