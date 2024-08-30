Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Galatasaray'dan flaş Fernando Muslera kararı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Fernando Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu. İlk karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı eldiven, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.

Önceki sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetim kararını verdiği iddia edildi.