Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Galatasaray'dan flaş Fernando Muslera kararı!

Galatasaray'da Young Boys eşleşmesinde yediği goller ve gördüğü kırmızı kart sonrası Fernando Muslera gündem oldu. Yönetim, 1 yıllık opsiyonu bulunan Uruguaylı eldiven için kararını verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 10:49
Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Galatasaray'dan flaş Fernando Muslera kararı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Fernando Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu. İlk karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı eldiven, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.

Önceki sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetim kararını verdiği iddia edildi.

Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Galatasaray'dan flaş Fernando Muslera kararı!

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla son sezonunu geçiriyor. Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.

Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Galatasaray'dan flaş Fernando Muslera kararı!

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların, 38 yaşındaki kaleci yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.

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