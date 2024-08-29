Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten suç duyurusu!
Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü Futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.
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