Galibiyet hasreti sürdü: Kayserispor ve Gaziantep FK puanları paylaştı! Kayserispor 2-2 Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının ilk maçında Kayserispor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının ilk maçında Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.
Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK'nın gollerini 22. dakikada David Okereke ve 45+1. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 24. dakikada Aylton Boa Morte ve 57. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'un galibiyet hasreti 8'e yükseldi. Bu sezon sadece ilk hafta galip gelen Gaziantep FK'nın 3 puan özlemi ise 7 maça çıktı.
Bu maçın ardından Gaizantep FK 6, Kayserispor ise 5 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK, Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #gaziantep fk #kayserispor #süper lig
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