Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:26

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:26

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte Kayserispor'dan yapılan açıklama: