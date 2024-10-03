Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini açıkladı.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:26

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 İşte Kayserispor'dan yapılan açıklama:


Etiketler: #kayserispor #burak yılmaz #Sinan Kaloğlu

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