Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İşte Kayserispor'dan yapılan açıklama:
?? Hoş Geldin Sinan Kaloğlu— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) October 3, 2024
?? Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır.
Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/2wTXZpxSON
Etiketler: #kayserispor #burak yılmaz #Sinan Kaloğlu
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