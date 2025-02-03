Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Utanmanızı beklemiyoruz'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Utanmanızı beklemiyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:21

Fenerbahçe, Gaziantep FK - Galatasaray maçının sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

 


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #gaziantep fk

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