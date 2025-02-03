Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Utanmanızı beklemiyoruz'
Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Gaziantep FK - Galatasaray maçının sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
KORKMAYIN!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2025
UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ. @GalatasaraySK
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #gaziantep fk
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