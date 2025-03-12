Cengiz Ünder asist yaptı: Los Angeles FC çeyrek finale çıktı!

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ikinci maçında konuk olduğu Columbus Crew'a 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale adını yazdıran takım oldu.

Cengiz Ünder asist yaptı: Los Angeles FC çeyrek finale çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:47

CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Columbus Crew ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Lower Field'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Columbus 2-1'lik skorla kazandı.

Columbus, 10. dakikada Jacen Russell-Rowe ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Rossi, 45. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI

68. dakikada Diego Martinez'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+6. dakikada topu kaparak Denis Bouanga'ya asist yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu skorla adını CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.


Etiketler: #cengiz ünder #los angeles fc #Columbus Crew SC #CONCACAF Şampiyonlar Kupası

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