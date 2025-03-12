Cengiz Ünder asist yaptı: Los Angeles FC çeyrek finale çıktı!
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ikinci maçında konuk olduğu Columbus Crew'a 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale adını yazdıran takım oldu.
CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Columbus Crew ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Lower Field'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Columbus 2-1'lik skorla kazandı.
Columbus, 10. dakikada Jacen Russell-Rowe ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Rossi, 45. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.
CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
68. dakikada Diego Martinez'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+6. dakikada topu kaparak Denis Bouanga'ya asist yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.
İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu skorla adını CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.
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