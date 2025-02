Fenerbahçe resmen duyurdu... Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'den Cengiz için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" denildi.

Los Angeles FC ise 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Los Angeles FC'nin Genel Menajeri John Thorrington, "Cengiz, uluslararası rekabetin en üst seviyelerinde deneyim sahibi, üst düzey bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden bazılarında kendini kanıtladı ve hücum yetenekleriyle başarımıza katkıda bulunacak" dedi.

Cengiz Ünder ise, "Los Angeles taraftarlarının önünde oynamak ve kulübün geniş kültürünü temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Los Angeles'ın birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığının ve kulübün aralarında birçok Ermeni'nin de bulunduğu çok kültürlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Ben futbolu seven ve onun birleştirici kültürüne inanan bir profesyonelim. İngiltere, İtalya ve Fransa'da oynadım. Sevinçlerimi ve üzüntülerimi takım arkadaşlarımla, taraftarlarla ve birçok farklı etnik kökenden gelen diğer insanlarla paylaştım. Burada da bunu yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu biliyorum. Umarım birbirimizi kucaklayabiliriz" sözlerini sarf etti.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de bu sezon 9 maçta 252 dakika sahada kalmıştı.

Cengiz Ünder is Black & Gold.



?? #LAFC acquires attacker Cengiz Ünder as a Designated Player on loan from Süper Lig club @Fenerbahce through June 30 with an option to purchase.