Galler - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, deplasmanda Robert Page'in ekibi Galler ile karşı karşıya gelecek.
GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Hırvatistan, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı A Milli Takım'a 1-0 mağlup olmuştu.
Galler ise Letonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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