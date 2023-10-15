Galler - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:28
Galler - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, deplasmanda Robert Page'in ekibi Galler ile karşı karşıya gelecek.

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Hırvatistan, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı A Milli Takım'a 1-0 mağlup olmuştu.

Galler ise Letonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


Hırvatistan Galler EURO 2024 canlı Canlı yayın

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