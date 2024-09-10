Galler, Karadağ deplasmanında 3 puana ulaştı!
Galler, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Galler, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Galler, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.
4 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.
Etiketler: #Galler #Karadağ #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi!
- Fransa, Belçika'yı 2 golle geçti!
- Galler deplasmanda kazandı!
- Rumen oyuncunun ayrılığı resmen açıklandı!
- Hull City'den sürpriz transfer!
- 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
- Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
- Kosova, GKRY'ye gol oldu yağdı!
- İtalyan hocadan kadro açıklaması!
- Milli takım, İzlanda'yı eli boş gönderdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- Teğmenler olayı: Yoksa amaç başka mı…
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı