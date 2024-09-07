Spor yazarları Galler - Türkiye maçını yorumladı: 'Kağıt üzerinde 4-3-3 ama gerçekte...'
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Galler deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
'10-0-0'IN ÖTESİNE GEÇEMEDİK'
Uğur Meleke: "Craig Bellamy, merhum Speed’in hem takım arkadaşı, hem de öğrencisi olmuş milli takımda. Belli ki bu yaz ulusal takımın başına geçer geçmez de oyuncu grubuna bir “Speed ruhu” aşılamaya çalışmış. Dün Cardiff’te oynadıkları iştahlı oyun, tekmeye kafa sokan anlayış, gerçekten de soyunma odasında bir şeylerin değiştiğinin göstergesi gibiydi. Bizim çocuklar, uzun zamandır bir maçın ilk 45’inde bu kadar silik kalıp, bu kadar topun peşinde koşmamışlardı. Galler santrforsuz bir 4-6-0 oynadı dün. Bellamy, ilk 11’de klasik bir santrfor başlatmadı, Ramsey ve Wilson’ı önde serbest oynattı, adeta orta sahayı altıladı. Bizse kağıt üzerinde 3-4-3 görünen ama gerçekte 10-0-0’ın ötesine geçemeyen bir hale razı olduk." (Hürriyet)
'ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ŞART'
Fatih Doğan: "86'da 10 kişiyle sürdürdüğümüz oyunda duran toptan gol fırsatı yakalamamız güzel oyunun değil ama yüksek mücadelenin ödülü olarak gole dönüşse iyi olurdu. Galler'in yeni oyun şekli, cesaretli ve baskılı oyunu saygıyı hak ediyor. Ancak golcü ve gol sorunları var. Tıpkı bizim gibi. Santrforsuz, golcüsüz oyun, orta sahada mücadeleyi destekleyebilir. Zorlu Galler deplasmanında "1 puan iyidir" dedirtebilir. Ancak her zaman özellikle iç sahada bu tek tercih çözüm olmaz. Alternatif çözümler şart…" (Sabah)
'BU GEVŞEK OYUNDAN VAZGEÇMELİYİZ'
Atilla Gökçe: "Artık bize yakışmayan bu gevşek oyundan vazgeçmeliyiz. Montella’nın sonradan oyuna soktuğu adamlar maçın başında sahada olsaydı en azından gol heyecanını yaşayabilirdik. İlle de beraberlik olacaksa gollüsünü tercih ederdik. Her neyse... Şimdi İzmir’de İzlanda maçı var. Dileyelim ki, Göztepe’nin unutulmaz kaptanı Gürsel Aksel’in ruhu bize enerji, dinamizm ve gol şansı versin..." (Milliyet)
'ÖNE ÇIKAN FAZLA OYUNCU YOKTU'
Ali Gültiken: "Arkamızda Avrupa Şampiyonası'nın tecrübesi var. Galler maçında bunun takım üzerindeki güvenini de gördük. Sakin kalabilen, doğru pozisyon alabilen bir takım kimliğimizi tüm maç boyunca koruduk. Milli maçlar içerisinde her zaman 'acaba bugün hangi oyuncular öne çıkar' heyecanını içinde besler. Bitiş düdüğünde baktığımızda bireysel anlamda ekibimizde öne çıkan çok fazla oyuncu yoktu ama takım olarak 1 puanı cebimize koymayı başardık." (Sabah)
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