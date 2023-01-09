Galli futbolcu Gareth Bale'den veda kararı
Amerika Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles FC forması giyen Galli oyuncu Gareth Bale futbola veda ettiğini duyurdu.
Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyen Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı.
Gareth Bale (sağda)
"YENİ BİR AŞAMA"
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerine son verdiğini açıklayan 33 yaşındaki Gallerli yıldız, yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.
Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterdi.
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