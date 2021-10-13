13 Ekim 2021 Çarşamba, 22:06

İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth'un Galli orta saha oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandı.

24 yaşındaki futbolcu, kendisine 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu ve tedavisine gelecek hafta başlanacağını açıkladı.

Brooks, Instagram'dan yaptığı açıklamadaki ifadeleri şu şekilde:

"Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu ve önümüzdeki hafta tedaviye başlayacağım. Ben ve ailem için bir şok olmasına rağmen mümkün olan en kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmayı dört gözle bekliyorum."

HODGKIN LEFOMA NEDİR?

Hodgkin lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir. Bağışıklık sistemi enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savaşmaktadır.

Brooks son olarak 2018 senesinde Sheffield'dan Bournemouth'a 11.3 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Bournemouth forması ile 7 maça çıkaren takımına 1 gol ile katkıda bulunmuştu.



