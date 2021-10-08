Newcastle United'ın yeni sahibi Suudiler, Serie A'ya göz dikti

08 Ekim 2021 Cuma, 13:02

Premier Lig ekibi Newcastle United 18 aydır devam eden görüşmelerin ardından devredildi.

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübü satın alırken yeni bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli fon şimdi de Inter'e göz dikti.

İddiaya göre bir süredir Inter'in durumunu inceleyen Suudiler, kulübün sahibi Suning'e satın alma için bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Suning grubunun Inter'i satmak istediği konuşuluyordu. Anlaşma tamamlanırsa Newcastle United'ın yeni sahipleri aynı zamanda Inter'in de patronu olacak.