Suudi Arabistan Formula 1'de ünlü sanatçılar sahne alacak
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olacak Suudi Arabistan'da ünlü sanatçılar sahne alacak. Justin Bieber'ın yanı sıra A$AP Rocky,David Guetta, Jason Derulo ve DJ Tiesto da sahnede olacak.
Formula 1'de sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşulacak.
Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Prens Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faysal, Grand Prix'nin "krallıkta şimdiye kadar düzenlenen en büyük ve en iyi spor ve eğlence etkinliği" olacağını söyledi.
3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.Bunlar içinde en öne çıkan Kanada'nın en ünlü yıldızlarından Justin Bieber olacak.
Ayrıca A$AP Rocky ve David Guetta da açılışta yer alacak diğer isimler olacaklar. Bir önceki gün yapılacak eleme sonrası yarışseverler, birçok ödül almış Jason Derulo ve DJ Tiesto'nun performanslarının keyfini çıkaracaklar.
Cidde'de gerçekleştirilecek yarışın biletleri 455 ile 25 bin Suudi Arabistan Riyali(1100-60500 TL) arasında değişiyor.
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