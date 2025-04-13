Garcia Pimienta ile yollar ayrılmıştı: Sevilla'nın yeni hocası resmen açıklandı!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 13.04.2025 - 15:57

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da teknik direktör Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı.

Sevilla Kulübü, sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Barcelona'nın B takımında başlayan Pimienta, Las Palmas'ı çalıştırdıktan sonra Sevilla'nın başına geçmişti.

Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.

CAPAROS GERİ DÖNDÜ

Sevilla'da, Garcia Pimienta'nın yerine, kulübün eski teknik direktörü Joaquin Caparros getirildi.

69 yaşındaki teknik adam 200-2005 yılları arasında Sevilla'yı çalıştırdı. Ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında da Sevilla'da görev yaptı.