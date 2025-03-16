Athletic Bilbao'ya Sevilla deplasmanında tek gol yetti!

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

Athletic Bilbao'ya Sevilla deplasmanında tek gol yetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:09

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Sevilla ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.

45+3. dakikada Mikel Vesga ile bir penaltıdan faydalanamayan Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Yeray Alvarez kaydetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Athletic Bilbao, puanını 52'ye çıkardı ve dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sevilla ise 36 puanda kaldı.

MİLLİ ARADAN SONRA İKİ DERBİ

Athletic Bilbao, gelecek hafta Bask derbisinde Osasuna'yı ağırlayacak.

Sevilla ise Endülüs derbisinde Real Betis'e konuk olacak.


Etiketler: #Athletic Bilbao #sevilla #la liga

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