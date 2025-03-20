Sevilla'da Marcao krizi patlak verdi!

Sevilla'da süre almakta zorlanan Marcao'nun ayrılığa yanaşmadığı iddia edildi. Sevilla'nın Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao'yu bedavaya göndermeye bile razı olduğu öne sürüldü.

Sevilla'da Marcao krizi patlak verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:29

Sevilla 2022-23 sezonu başında Marcao'yu Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon Euro'ya transfer etmişti.

MARCAO GÖZDEN ÇIKARILDI 

İspanyol ekibinin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da beklentilerin oldukça altında kaldı. Sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Marcao, Sevilla'da gözden çıkarıldı.

MARCAO'NUN AYRILMAYA NİYETİ YOK 

İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istemesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.

SEVILLA BÜYÜK ZARARA BİLE RAZI 

Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı haber detayında yer aldı.

Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi.

28 yaşındaki stoperin Sevilla ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #marcao #kriz #sevilla

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