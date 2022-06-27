Gareth Bale, Los Angeles FC'ye transfer oldu
Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, son olarak Real Madrid forması giyen Galli oyuncu Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
MLS takımlarından Los Angeles FC, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.
Daha önce Juventus forması giyen Giorgio Chiellini'yi transfer ettiğini duyuran Los Angeles ekibi, son olarak Real Madrid forması giyen Gareth Bale'i de kadrosuna kattı.
Welcome to Los Angeles, @GarethBale11. ??????#LAFC pic.twitter.com/K9UaJ9fU87— LAFC (@LAFC) June 27, 2022
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bale, "Bu transferden dolayı çok heyecanlıyım. Burası benim ve ailem için doğru yer ve kariyerim için doğru zaman. Takımla çalışmaya başlamak ve Los Angeles'ta daha fazla kupa kazanmaya hazırlanmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Los Angeles FC Teknik Direktörü Steve Cherundolo da yaptığı açıklamada, "Dünyada Gareth Bale gibi bir maç üzerinde etkisi olabilecek çok fazla oyuncu yok. Onun oyun bilgisi ve büyük maçlardaki tecrübesi kulübümüz için çok değerli olacak" şeklinde konuştu.
32 yaşındaki Bale, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.
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