Garry Rodrigues resmen Olympiakos'ta!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Garry Rodrigues'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
????? ??????????, ????? ?????? ???? ???µ?????! / Welcome to Olympiacos @7GRodrigues! #Olympiacos #Transfer #Welcome #GarryRodrigues #WelcomeGarryRodrigues #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/jkOssj7w08— Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) September 18, 2021
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.
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