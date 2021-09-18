Garry Rodrigues resmen Olympiakos'ta!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Garry Rodrigues'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 12:35
Garry Rodrigues resmen Olympiakos'ta!
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Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.


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