Mustafa Muhammed ülkesinde sessizliğini bozdu!
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesinde performansı ve Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed, Fransız ekibi Bordeaux'a transferinin yatmasının ardından hayal kırıklığı yaşamadığını ve çok güçlü döneceğini söyledi. Mısır basınına konuşan Mustafa Muhammed şu açıklamaları yaptı...
"Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, iki sakatlık geçirdim. Geçen sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim.Fransa'dan Bordeaux'a transferimin başarısız olması beni olumsuz etkilemedi. Bunun aksine bana daha fazla güç verdi ve işime daha çok odaklanmamı sağladı.
Hocamın kararlarına saygı duyuyorum. Ben çok çalışıyorum, benden beklentileri yerine getirmek istiyorum. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Beni çok fazla seven taraftarlarımız var. Ben de onları çok seviyorum
Lazio gibi büyük bir takıma karşı zor bir maç çıkardık. Rakibimize saygı duyduk ve zaaflarından faydalandıktan sonra kazanmasını bildik."
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