Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü
MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor.
Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı" ifadeleri kullanıldı.
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