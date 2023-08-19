Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü

MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:32
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor.

Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı" ifadeleri kullanıldı.



MKE Ankaragücü Garry Rodrigues transfer

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