Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gary Lineker: "Victor Osimhen'den özür diliyorum"

Gary Lineker: "Victor Osimhen'den özür diliyorum"

3.10.2025 21:26:00
Güncellenme:
sporx
Takip Et:
Gary Lineker:

İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den özür diledi.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların başarısı, İngiltere'de gündem oldu.

İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast'te Victor Osimhen'den özür diledi.

Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim." dedi.

Sözlerine devam eden efsane, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Gary Lineker