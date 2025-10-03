Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların başarısı, İngiltere'de gündem oldu.

İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast'te Victor Osimhen'den özür diledi.

Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim." dedi.

Sözlerine devam eden efsane, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.