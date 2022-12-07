Gazeteci Cevat Kol hayatını kaybetti
Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Cevat Kol, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Spor basınının duayen isimlerinden gazeteci Cevat Kol, 2 yıldır mücadele ettiği rahatsızlığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Cevat Kol'un 10 gündür Trabzon'daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.
57 yaşında yaşamını yitiren Cevat Kol için yarın (perşembe) Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenleneceği kaydedildi.
Kol'un cenazesinin, ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Uğurlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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