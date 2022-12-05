Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na 12 yıla kadar hapis istemi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 23:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Haskoloğlu, sosyal medya hesabından hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını duyurdu. Haskoloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır."

Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı.



Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 5, 2022

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine Haskoloğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.