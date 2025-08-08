Gazeteci Ümit Aktan son yolculuğuna Bodrum'da uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitiren spor basınının duayen gazetecilerinden Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da evinde 27 Temmuz'da kalp krizi geçirip önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan efsane spor spikeri dün hayatını kaybetti. TRT'de spor spikeri olarak başladığı kariyerini, spor yayıncısı olarak sürdüren Aydın Nazilli doğumlu Ümit Aktan, yıllarca yüzlerce maç anlatımı, yorumculuk ve spor yazarlığı yapmıştı.

Ümit Aktan için yaz aylarında yaşadığı Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktan'ın ailesi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener, Faik Gürses, spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın cenazesinde tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dualar edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.

MEHMET AĞAR: "ZAMANSIZ VE ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Aktan'ın vefatı üzerine duygularını, "İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak şahsi dostlukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağolsun" diye dile getirdi.

FATİH TERİM: "ÇOK ESKİ ARKADAŞIMDI"

Ümit Aktan'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirten Fatih Terim cenazede, "Futbol camiasının da başı sağolsun. Ümit çok eski arkadaşım. Ümit'i sadece bir maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla anlatımıyla da insanlara müsabakayı daha zevkli hale getirip güzel bir şey takdim ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

ERTEM ŞENER: "TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ KAYBETTİ"

Spor spikeri Ertem Şener cenazede, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi. Televizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden birisiydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum" diye görüş belirtti. TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, "Böyle bir ortamda buluşmak hiçbirimizin isteyeceği bir şey olmazdı. Gerçekten Türk futbolu için, Türk edebiyatı için çok nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan ağabeyimizi yitirdik" ifadelerini kullandı.

OĞUL AKTAN: "BABAMIN İKİ KİMLİĞİ VARDI"

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın burada iki kimliği var. Birinci kimliği bir aile babası, ikinci kimliği sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu bir oğlu olarak ve tıpkı buradakiler gibi hayranı olarak, taraftarı olarak iki kimliğiyle birlikte özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" dedi.