Gaziantep FK 10 kişi kaldı: Sivas'ta puanlar paylaşıldı!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:10

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un gollerini 8 ve 15. dakikalarda penaltıdan Rej Manaj kaydetti. Gaziantep FK'nin golleri ise 29. dakikada Denis Draguş ve 41. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Gaziantep FK'li Alexandru Maxim, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 26, Gaziantep FK ise 22 puana ulaştı.

İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı maçı Gaziantep FK 3-1 kazanmıştı.

Gelecek hafta Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Konyaspor'u konuk edecek.