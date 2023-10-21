Gaziantep FK, 3 puanı tek golle aldı
Gaziantep FK, Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın tek golü 71. dakikada Nicolas N'Koulou'dan geldi.
Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Gaziantep FK, 71. dakikada Nicolas N'Koulou'nun attığı golle öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.
Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
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