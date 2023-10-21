Gaziantep FK, 3 puanı tek golle aldı

Gaziantep FK, Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın tek golü 71. dakikada Nicolas N'Koulou'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:35
Gaziantep FK, 3 puanı tek golle aldı
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Gaziantep FK, 71. dakikada Nicolas N'Koulou'nun attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


gaziantep fk antalyaspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Gaziantep FK, Marius Sumudica yönetiminde sezonun ikinci galibiyetini aldı

Gaziantep FK, Marius Sumudica yönetiminde sezonun ikinci galibiyetini aldı
Gaziantep FK, Sumudica ile çıkışa geçti!

Gaziantep FK, Sumudica ile çıkışa geçti!
Samsunspor'dan Gaziantep FK maçı öncesi destek çağrısı

Samsunspor'dan Gaziantep FK maçı öncesi destek çağrısı

En Çok Okunan Haberler