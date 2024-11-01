Gaziantep FK, 5 dakikada geri döndü!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 77 ve 82. dakikada bulduğu gollerle galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Selçuk İnan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Christopher Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Deian Sorescu kaydetti. Göztepe'nin golü 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi.
Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Göztepe ise bu mağlubiyetle yara aldı.
Bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Göztepe, son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.
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