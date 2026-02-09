Gaziantep FK 7 maçlık hasretini dindirdi!

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile 1-1'i buldu. Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI
Gaziantep FK'de Drissa Camara, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK, 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK, maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Kasımpaşa, 16 puanda kaldı.
Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.