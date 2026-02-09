Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 21:24:00
AA
Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak kararı: Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALMIŞTI

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

İlgili Konular: #Sivasspor #ayrılık #Mehmet Altıparmak

